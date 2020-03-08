السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة المدينة المنورة تقدم خدماتها في 7 مواقع



المدينة المنورة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة في تقديم خدماتها للرجال والنساء في (7) مواقع بالمنطقة , وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة ومبادرة (هويتي انتمائي) والتي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خدماتها للنساء في محافظة مهد الذهب لمدة أسبوع , والثانوية الثانية بمنطقة المدينة المنورة لمدة يوم واحد ، فيما تقدم خدماتها للرجال في مستشفى النقاهة بمنطقة المدينة المنورة لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للنساء في معهد الأمل للبنات بالمدينة المنورة , وللرجال في مستشفى التأهيل الشامل لمدة يوم واحد لكل منهما ، فيما تقدم خدماتها للنساء يوم الثلاثاء في مدارس دار الهجرة ( الشاوي) , ويوم الاربعاء في مدارس الخندق لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة بتقديم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما.

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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15:37ت م

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