السعودية اليوم / وكيل محافظة مأرب يطلع على التحديثات الجديدة في مستشفى كرى العام المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة



مأرب 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

اطلع وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور عبدالعزيز الشدادي، و مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة مأرب عبدالرحمن الصيعري أمس، على التحديثات الجديدة في بعض أقسام مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب والخدمات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واطلع وكيل مأرب على أعمال التحديث والتوسعة التي أجريت على قسم الأشعة التي شملت رفد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية متطور ونوعي سيسهم بإذن الله في تعزيز قدرات المستشفى في تقديم الخدمات الطبية، مقدمًا شكره الجزيل للمركز على دعمه القطاع الصحي في اليمن.

وأكد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي بدوره أن مستشفى كرى العام تسلم من مركز الملك سلمان للإغاثة جهاز الأشعة المقطعية الذي يعد نقلة نوعية مهمة في مجال تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة المكتب لتطوير أداء المستشفيات وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات الطبية، ورفدها بالأجهزة الطبية التشخيصية الحديثة، لتلبية طلبات الإقبال المتزايد على الخدمات الصحية جراء استيعاب المحافظة لمئات الآلاف من النازحين.

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15:36ت م

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