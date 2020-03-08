السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة والمشرف على مسار قطار سار



بريدة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عبدالرحمن الصالح العايد، يرافقه المشرف العام على مسار قطار سار فهيد بن راشد القحطاني.

واطلع سمو أمير منطقة القصيم, على أعمال فرع الإدارة بمنطقة القصيم, مشيداً بما يقوم فرع الإدارة وفق المنظومة الأمنية بتأدية واجباتها الموكلة لها, حاثاً في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال الموكلة للفرع، خصوصاً بما يعنا بمسار القطار في القصيم.

ورحب الأمير فيصل بن مشعل بالعايد، مؤكداً أهمية عمل الإدارة العامة للمجاهدين لأمن المنشآت وتعاونهم في حفظ أمن وسلامة مسار القطار في القصيم, كاشفاً سموه حرصه ودعمه للإدارة والقائمين عليها لخدمة المنطقة ومنشاتها، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

من جهته أعرب مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عن شكره لأمير المنطقة وسمو نائبه على ما وجده من دعم ومساندة ، مؤكداً حرصه على خدمة الوطن والقيادة والمساهمة في كل ما يخدم المنطقة وأهلها بإذن الله، وبذل التعاون الكبير بين الجهات المعنية لأمن المنشآت.

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15:34ت م

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