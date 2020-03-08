السعودية اليوم / تعليم تبوك يفعّل الإجراءات الوقائية التوعوية عن "كورونا"



مكتب تبوك13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

اتخذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من خلال إعداد خطة تنفيذية عدة على مستوى الإدارة والمدارس، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة بكافة مراكزها الصحية والفرق الطبية المتخصصة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الإجراءات المتخذة تتوافق مع الإجراءات الواردة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في وزارة الصحة (وقاية) واللجنة الوطنية للصحة المدرسية وتشمل عقد لقاءات دورية مع القيادات الميدانية في الإدارة، وإصدار نشرات توعوية معتمدة من الجهات الصحية على هيئة تصاميم، وأفلام تعريفية وتوعوية, إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية من المشرفين الصحيين للمدارس، والتأكد من السلامة البيئية للمدرسة، وتزويد جميع المرشدين الصحيين بدليل التعامل مع الأمراض المعدية في المدارس، والتنسيق مع مديرية الصحة بالمنطقة لتنفيذ ورش تدريبية ولقاءات للعاملين في مجال الصحة المدرسية لاطلاعهم على المسؤوليات.

والأدوار المنوطة بالمدرسة، كذلك الحرص على نظافة المدرسة، وجودة التهوية، وسلامة مياه الشرب، وجودة الغذاء في المقصف المدرسي، والتشديد على جميع المعلمين والمعلمات بضرورة تفقُّد ومتابعة الطلاب والطالبات، والتأكد من الحالة الصحية لهم.

وأكد مدير التعليم على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الأساسية، واستخدام السبل الوقائية، وضرورة تعزيز النواحي الصحية, مشيرًا إلى تعزيز الدور التوعوي والتثقيفي في المدارس.

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15:33ت م

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