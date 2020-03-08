السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنات بتبوك تحتفي باليوم العالمي للمرأة 2020



تبوك 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

احتفت الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك ، باليوم العالمي للمرأة 2020، من خلال إقامة الملتقى النسائي الأول الذي حمل عنوان " نتكامل من أجل وطن طموح " بحضور عميدة الكلية هيفاء الصقر وعدد من منسوبات القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، وومثلات الجمعيات الخيرية والتطوعية.

واستضاف الملتقى الذي أقيم بمقر الكلية اليوم أبرز المتحدثات عن دور المرأة في المجتمع ، وإسهاماتها في التنموية في شتى المجالات ، حيث أكدت عميدة الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك هيفاء الصقر على رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تمكين المرأة وأهمية دورها في التوجه الطموح للدولة من خلال تضمين العديد من المبادرات والأهداف التي تمكن المرأة وتنمي عملها.

وفي ختام الملتقى جرى تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

15:32ت م

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