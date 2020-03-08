ع السعودية اليوم / أمانة جدة تغلق ساحات مزادات بيع الطيور بسوق الأنعام المركزي



جدة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرقابة البيئة، ساحات المزادات داخل سوق الأنعام المركزي، ومنع بيع وشراء جميع أنواع الطيور, ضمن جهود الأمانة وحرصها من أجل الوقاية الصحية في سوق الأنعام .

وقامت إدارة السوق بعمل لجان لمداخل السوق ومخارجه ، وتفتيش جميع السيارات لمنع دخول أي نوع من أنواع الطيور ، وتم رش سوق الأنعام المركزي وتعقيمه ، لمكافحة الحشرات والقوارض والفيروسات المحتملة.

// انتهى //

15:26ت م

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