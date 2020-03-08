السعودية اليوم / مجلس المنطقة الشرقية التعليمي يعقد اجتماعه الثاني



الدمام 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

عقد مجلس المنطقة الشرقية التعليمي اليوم, اجتماعه الثاني، برئاسة مدير عام تعليم المنطقة الشرقية رئيس المجلس الدكتور ناصر الشلعان، وحضور نائب رئيس المجلس مدير تعليم حفر الباطن عايض الرحيلي، ومدير تعليم الأحساء حمد العيسى، والمساعدة للشئون التعليمية لقطاع البنات بتعليم المنطقة فاطمة الفهيد، ومشاركة أعضاء وعضوات المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة الرئيس بالدمام.

وأكد الدكتور الشلعان، حرص إدارات التعليم على تفعيل التوجيهات وتنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، التي ترسم خارطة طريقها وزارة التعليم؛ بما يضمن بناء جيل واعي ومبدع، وذلك في ظل الدعم السخي من قبل الحكومة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول الطلاب والطالبات والوصول بهم إلى الهدف المنشود، مشيرا إلى الربط الإلكتروني مع تعليمي حفر الباطن والأحساء.

ونوه بالدور البارز الذي تقوم به الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فايروس "كورونا"، ومنها الجهود التي تبذلها وزارة التعليم وما تقوم به من تدابير وإجراءات صارمة للحد من تفشيه وإيجاد بيئة تعليمية أمنة عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والخطط الوقائية في الميدان التعليمي.

من جهته أوضح أمين المجلس أنور الزهراني، أن المجلس استعرض توصيات الاجتماع الاول لمجلس المنطقة، والإجراءات الاحترازية لميدان أمن "فيروس كورنا المستجد"، وتجربة عضوة المجلس الطالبة ود السعدون في خوضها للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي وحصولها على الجائزة الأولى، وتجربة عضوة المجلس جمانة المالكي في خوض مسابقة تحدي القراءة، وفوزها بالمركز الثاني، إضافة إلى طرح عدد من التوصيات وفرص التحسين، والوقوف على ما أستجد من أعمال.

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15:20ت م

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