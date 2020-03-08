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سفيرا المملكة لدى أوكرانيا وأرغواي يؤديان القسم أمام خادم الحرمين في الرياض

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 8 مارس 2020

قالت وكالة الأنباء االسعودية «واس»، إنّ سفيري المملكة المعيّنين حديثاً لدى أوكرانيا والأوروغواي أدّيا القسم أمام الملك في الرياض.

 

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 ونشرت الوكالة الرسمية صوراً للمناسبة ظهر فيها العاهل السعودي وهو يصافح أحدهما.

 

إلى ذلك،  بثّت قناة «الإخبارية» الرسمية مقاطع فيديو للقسم وللملك وهو يصافح السفيرين

 

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