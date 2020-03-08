شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 5 آلاف كرتون تمر بمعمل في أحد رفيدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي أن الفرق الرقابية رصدت معملا لايحمل ترخيصا نظاميا وتديره عمالة مخالفة، يقوم بتعبئة وبيع وتوزيع التمور بالإضافة إلى التخزين السيئ للتمور قبل بيعها في شهر رمضان المبارك.
وأبان الوادعي أن المعمل يقوم بتغليف التمور بعلامات تجارية مزورة حيث تم ضبط العديد من الأجهزة والمكائن ومستلزمات تغليف التمور بعلامات تجارية وتواريخ مزوره، بالإضافة إلى غياب التراخيص النظامية والشهادات الصحية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين.
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