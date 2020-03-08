شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. جامعة القصيم تؤجل حفل التخرج لإشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة القصيم، اليوم عن تأجيل حفل تخريج طلاب وطالبات الدفعة الـ 17 ، والذي كان مقررًا إقامته يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 24 – 25 مارس 2020م، حتى إشعار أخر وذلك لأسباب وقائية واحترازية من فيروس ‫كورونا.

وجاء التأجيل حرصًا من الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات، وذويهم وللحد من التجمعات لأسباب وقائية من انتشار الفايروس، وذلك ضمن عدة إجراءات اتخذتها الجامعة في هذا الصدد، من خلال إلغاء عدد من المناسبات، تماشيًا مع حرص الدولة رعاها الله، في الوقاية من انتشار الفايروس، وبناءً على الإرشادات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، والتي أشارت إلى أن خطر الإصابة بالفيروس يرتفع في الأماكن المزدحمة، وأوصت بتجنبها.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها الجامعة، بشأن الاجراءات الاحترازية من فايروس كورونا، تخصيص مبنى يحتوي على 94 غرفة، و12 جناحًا لعزل القادمين من الدول المنتشر فيها الفيروس، إضافة إلى تنظيم 12 حملة طبية وتوعوية، و7 مسابقات توعوية، كما أجرت 16 فحصًا طبيًا للقادمين من الدول التي انتشر فيها الفيروس، وكذلك قدمت 13 ندوة ومحاضرة للتعريف بالمرض وسبل الوقاية منه، إلى جانب نشر مواد توعوية عبر منصات الجامعة الإعلامية، حيث نشرت الجامعة 12 مادة صحفية، و16 تصميمًا توعويًا و8 مواد مرئية بالإضافة للحملات التوعوية في منصات التواصل الاجتماعية.