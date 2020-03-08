- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم بنجلاديش تسجل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بنجلاديش تسجل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا
اثنان منهما زارا إيطاليا مؤخرًا
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت بنجلاديش اليوم تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت مديرة معهد أبحاث ومكافحة الأوبئة والأمراض في بنجلاديش ميرجادي صابرينا فلورا، للصحفيين أن البلاد سجلت أول ثلاث حالات لديها لأشخاص بين 20 و 35 من العمر عاد اثنان منهما من إيطاليا مؤخراً، مشيرة إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج في أحد المستشفيات.
من جهة أخرى، ارتفع عدد المصابين في إندونيسيا، بعد رصد الحالتين الجديدتين إلى ستة مصابين.
وقال مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية للصحفيين إن أحد المصابين إندونيسي يبلغ من العمر 36 عاماً وكان من بين طاقم السفينة السياحية دايموند برنسيس الراسية في ميناء ياباني وقد انتقلت إليه العدوى فيها، مشيراً إلى أن الحالة الأخرى لإندونيسي يبلغ من العمر 55 عاما وأصيب بالمرض داخل جاكرتا.
وأبلغت إندونيسيا عن ظهور أول حالات لديها يوم الاثنين لأم وابنتها تعيشان في منطقة ديبوك قرب جاكرتا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بنجلاديش تسجل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.