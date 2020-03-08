الأرصاد : استمرار الغبار غدًا على 5 مناطق

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها.

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