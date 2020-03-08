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الكويت تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا والحصيلة 64 حالة
إحداهما لمواطنة عادت من إيران والأخرى لمصري زار أذربيجان
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد عن تسجيل إصابتين جديدتين إحداهما لمواطنة وأخرى لوافد من الجنسية المصرية بفيروس كورونا (كوفيد – 19) وتم نقلهما إلى المستشفى المخصص لذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن المواطنة الكويتية كانت قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما كان الوافد قد توجه إلى جمهورية أذربيجان في زيارة خاصة عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة وعاد منها على نفس خط سير الرحلة ولم يثبت سفره إلى جمهورية مصر العربية خلال الستة أشهر الماضية.
وأضاف البيان أن الوافد راجع أحد أقسام الطوارئ التابعة لوزارة الصحة، وبعد التأكد من تاريخ السفر تم تفعيل إجراءات العزل كونه قادمًا من إحدى الدول التي سجلت إصابات بفيروس (كورونا) وجارٍ نقله إلى المستشفى المخصص لذلك.
وبذلك يرتفع مجموع الحالات المسجلة التي تأكد إصابتها في دولة الكويت حتى الآن إلى 64 حالة.
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