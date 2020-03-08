محمد بن مسعود - الدمام - ألزمت العمالة الذين يعملون بصالات الذبح بارتداء الكمامات والقفازات أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة عن اتخاذ إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" في المسالخ التابعة للأمانة بمكة المكرمة. وطبقت إدارة المسالخ الإجراءات الاحترازية، ووزّعت عدداً من المُعقمات في المسالخ، لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الفيروس،‫ إضافة إلى إلزام العمالة الذين يعملون بصالات الذبح بارتداء الكمامات والقفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتطبيق لائحة الكشف والفحص البيطري؛ لضمان سلامة المذبوحات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد 08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 02:47 PM ألزمت العمالة الذين يعملون بصالات الذبح بارتداء الكمامات والقفازات Advertisements في المسالخ.. إجراءات وقائية تتخذها أمانة مكة للوقاية من "كورونا" في المسالخ.. إجراءات وقائية تتخذها أمانة مكة للوقاية من "كورونا" أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة عن اتخاذ إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" في المسالخ التابعة للأمانة بمكة المكرمة. وطبقت إدارة المسالخ الإجراءات الاحترازية، ووزّعت عدداً من المُعقمات في المسالخ، لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الفيروس،‫ إضافة إلى إلزام العمالة الذين يعملون بصالات الذبح بارتداء الكمامات والقفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتطبيق لائحة الكشف والفحص البيطري؛ لضمان سلامة المذبوحات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. الكلمات المفتاحية ، في المسالخ.. إجراءات وقائية تتخذها أمانة مكة للوقاية من “كورونا” ،

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