، غدًا.. السفينة السياحية الموبؤة بـ"كورونا" ترسو بميناء أوكلاند ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفحوصات أظهرت إصابة 21 من أفراد الطاقم والركاب بالفيروس

تلقت السفينة السياحية "غراند برنسيس"، الممنوعة من العودة إلى سان فرانسيسكو بسبب تفشٍّ لفيروس كورونا على متنها؛ أمرًا بالتوجه إلى ميناء أوكلاند القريب، ومن المقرر أن تصل إليه غدًا الاثنين.

وذكرت شركة برنسيس كروزيس المشغلة للسفينة، وهي وحدة تابعة لكارنيفال كورب العالمية الرائدة في تنظيم الرحلات السياحية، والتي تملك السفينة، أمس السبت؛ أن مصدر معلوماتها بخصوص وجهة السفينة هو المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تنسق العملية مع مسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت السلطات، يوم الجمعة، أن الفحوصات أظهرت إصابة 21 من أفراد الطاقم وركاب السفينة التي تقوم برحلات بالمحيط بفيروس كورونا، وهي إصابات جرى ربطها بما لا يقل عن أربع حالات إصابة سابقة بالفيروس.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية؛ ظهر أولًا في أواخر ديسمبر 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

ويواصل الفيروس تفشّيه؛ إذ بات منتشرًا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.

وصنّفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجدّ"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفًا في نحو 33 دولة.السفينة السياحية غراند برنسيس سان فرانسيسكو فيروس كورونا الجديد