- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 3167 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي على عدد من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين.
وأسفرت الجولات عن ضبط (565) مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وتأتي هذه الجولات التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات التوطين.
وغطت الجولات عددًا من الأنشطة والمهن في المنطقة، لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات، إضافة إلى متابعة قرارات التوطين لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات.
وتتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونيًا مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.
يشار إلى أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق (معًا للرصد)، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" أو فروع الوزارة.
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 02:11 PM
3167 جولة على المنشآت التجارية بمشاركة الجهات الرسمية"عمل مكة" يضبط 565 مخالفة للتوطين خلال أسبوع
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 3167 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي على عدد من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين.
وأسفرت الجولات عن ضبط (565) مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وتأتي هذه الجولات التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات التوطين.
وغطت الجولات عددًا من الأنشطة والمهن في المنطقة، لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات، إضافة إلى متابعة قرارات التوطين لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات.
وتتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونيًا مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.
يشار إلى أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق (معًا للرصد)، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" أو فروع الوزارة.
، "عمل مكة" يضبط 565 مخالفة للتوطين خلال أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "عمل مكة" يضبط 565 مخالفة للتوطين خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.