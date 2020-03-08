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نفى مختصّان طبيان في الأمراض المعدية والجلدية، صحة ما يعتقده البعض من قدرة الحرارة على القضاء على البكتيريا، محذّرين في الوقت نفسه من خطورة مغاسل الملابس العامة في نقل الأمراض إلى الجلد والجهاز الهضمي والتنفسي.
هذا وقد كشف تقرير لبرنامج "mbc في أسبوع" عن حال بعض مغاسل الملابس العامة، وتحولها لمحاضن أوبئة ومرتع للقاذورات؛ في مشهد لا يمكن تحمله حيث نظافة الواجهة لا تعكس ما يدور بالخفاء، فيما ظهرت قطع ملابس الزبائن متناثرة أو متراكمة فوق بعضها البعض وقابعة تحت أقدام عمال المغسلة.
وفي التفاصيل: أوضحت استشارية الأمراض المعدية وطب الباطنة، الدكتورة أنوف نعمة الله، أن المغاسل العامة تسبب انتقال الأمراض التي لها علاقة بالنظافة، وتصيب جراثيمها الجلد والجهاز الهضمي والتنفسي.
وأضاف أخصائي الجلدية الدكتور فادي نصر، أن “أبسط الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن المغاسل هي حساسية جلدية وإصابات بكتيرية وفطريات، نافيًا صحة الاعتقاد السائد بأن الحرارة تقضي على البكتيريا. المغاسل العامة mbc في أسبوع
مختصّان يحذران من المغاسل العامة: تنقل أمراضًا جلدية وتصيب الهضم والتنفس!عبدالحكيم شار الخليج 365 2020-03-08
نفى مختصّان طبيان في الأمراض المعدية والجلدية، صحة ما يعتقده البعض من قدرة الحرارة على القضاء على البكتيريا، محذّرين في الوقت نفسه من خطورة مغاسل الملابس العامة في نقل الأمراض إلى الجلد والجهاز الهضمي والتنفسي.
هذا وقد كشف تقرير لبرنامج "mbc في أسبوع" عن حال بعض مغاسل الملابس العامة، وتحولها لمحاضن أوبئة ومرتع للقاذورات؛ في مشهد لا يمكن تحمله حيث نظافة الواجهة لا تعكس ما يدور بالخفاء، فيما ظهرت قطع ملابس الزبائن متناثرة أو متراكمة فوق بعضها البعض وقابعة تحت أقدام عمال المغسلة.
وفي التفاصيل: أوضحت استشارية الأمراض المعدية وطب الباطنة، الدكتورة أنوف نعمة الله، أن المغاسل العامة تسبب انتقال الأمراض التي لها علاقة بالنظافة، وتصيب جراثيمها الجلد والجهاز الهضمي والتنفسي.
وأضاف أخصائي الجلدية الدكتور فادي نصر، أن “أبسط الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن المغاسل هي حساسية جلدية وإصابات بكتيرية وفطريات، نافيًا صحة الاعتقاد السائد بأن الحرارة تقضي على البكتيريا.
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:57 PM
تحول بعضها إلى محاضن أوبئة ومرتع حيث نظافة الواجهة لا تعكس ما يدور بالخفاء
نفى مختصّان طبيان في الأمراض المعدية والجلدية، صحة ما يعتقده البعض من قدرة الحرارة على القضاء على البكتيريا، محذّرين في الوقت نفسه من خطورة مغاسل الملابس العامة في نقل الأمراض إلى الجلد والجهاز الهضمي والتنفسي.
هذا وقد كشف تقرير لبرنامج "mbc في أسبوع" عن حال بعض مغاسل الملابس العامة، وتحولها لمحاضن أوبئة ومرتع للقاذورات؛ في مشهد لا يمكن تحمله حيث نظافة الواجهة لا تعكس ما يدور بالخفاء، فيما ظهرت قطع ملابس الزبائن متناثرة أو متراكمة فوق بعضها البعض وقابعة تحت أقدام عمال المغسلة.
وفي التفاصيل: أوضحت استشارية الأمراض المعدية وطب الباطنة، الدكتورة أنوف نعمة الله، أن المغاسل العامة تسبب انتقال الأمراض التي لها علاقة بالنظافة، وتصيب جراثيمها الجلد والجهاز الهضمي والتنفسي.
وأضاف أخصائي الجلدية الدكتور فادي نصر، أن “أبسط الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن المغاسل هي حساسية جلدية وإصابات بكتيرية وفطريات، نافيًا صحة الاعتقاد السائد بأن الحرارة تقضي على البكتيريا.
، مختصّان يحذران من المغاسل العامة: تنقل أمراضًا جلدية وتصيب الهضم والتنفس! ،
المصدر : الخليج 365
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