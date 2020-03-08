بعد ارتفاع الحالات لـ11 إصابة.. كورونا تؤجل حفل تخرج  جامعة القصيم

وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت جامعة القصيم، اليوم الأحد، تأجيل حفل التخرج للطلاب والطالبات حتى إشعار آخر، موضحة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من الفيروس.

وقال الحساب الرسمي لجامعة القصيم على موقع التواصل الاجتماعي على «تويتر»: (لأسباب وقائية واحترازية من فيروس كورونا، تعلن جامعة القصيم تأجيل إقامة حفل التخرج للطلاب والطالبات حتى إشعار آخر، حفظ الله بلادنا من كل مكروه).

وكانت جامعة القصيم في 4 مارس الجاري قررت الاحتفال بحفل تخريج الدفعة 17، يومي الثلاثاء والأربعاء 29 رجب - 1 شعبان 1441هـ في الملعب الرياضي بالمدينة الجامعية.

إجراءات جامعة القصيم للوقاية من فيروس كورونا

وأوضحت جامعة القصيم عبر حسابها الرسمي على «تويتر» الإجراءات الاحترازية والحملات التوعوية التي أجرتها على مدار الأسابيع الماضية منها 12 حملة طبية وتوعوية، و6 مسابقات توعوية، و16 فحصًا طبيًّا للقادمين من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا، و13 محاضرة عن فيروس كورونا وتخصيص مبنى واحد لعزل القادمين من الدول المنتشر فيها الفيروس.

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وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 11 حالة بعد اكتشاف 3 حالات جديدة نتجت عن مخالطة لحالات مُعْلَنَةٍ سابقًا كانت قادمة من إيران.

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