بالفيديو.. الزعاق يحدد موعد اعتدال الأجواء.. وخروج الثعابين والحشرات

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، عن بدء موسم اعتدال الأجواء، وخروج الحشرات والثعابين.

وقال الزعاق، عبر «تويتر»، إن بداية شهر مارس علامة على ذهاب موسم البرد واعتدال الأجواء، وبداية أيام «الحميم الأول»، والذي أسماه العرب «سعد الأخبية»، حيث تخرج فيه كل أنوع الحشرات والزواحف والثعابين والعقارب والوزغ من مخابئها.

واستدلّ الزعاق على ارتباط أيام الأجواء المعتدلة بالثقافة العربية بالمثل العامي القائل: «إذا طلعت البرنية (الخلا) اطلع الحوش بدون بطانية»، وذلك في إشارة إلى انتهاء مواسم البرد في الحجاز بشهر مارس الذي يشتهر بتورق الشجر وتفرخ الطيور.

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