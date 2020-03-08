الملحقية الثقافية بأمريكا تدعو السعوديين للتقيّد بتعليمات السلامة بشأن كورونا

دعت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، السعوديين المتواجدين هناك للتقيد بتعليمات السلامة المتبَّعة بشأن الوقاية من فيروس كورونا.
وقالت الملحقية (في بيان)، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بولاية نيويورك وصل ٧٠ حالة، لذا نتمنى من جميع المتواجدين بولاية نيويورك التقيُّد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية.
ودعا البيان، مَنْ يتعرّضون للحالات الطارئة إلى التواصل على هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين بقنصلية نيويورك:
917-690-0414
917-690-2663
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