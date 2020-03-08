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الملحقية الثقافية بأمريكا تدعو السعوديين للتقيّد بتعليمات السلامة بشأن كورونا

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دعت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، السعوديين المتواجدين هناك للتقيد بتعليمات السلامة المتبَّعة بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الملحقية (في بيان)، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بولاية نيويورك وصل ٧٠ حالة، لذا نتمنى من جميع المتواجدين بولاية نيويورك التقيُّد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية.

ودعا البيان، مَنْ يتعرّضون للحالات الطارئة إلى التواصل على هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين بقنصلية نيويورك:

917-690-0414

917-690-2663

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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