الأحوال المدنية المتنقّلة تقدّم خدماتها في 56 موقعًا بالمملكة خلال أسبوع

بدأت الوحدة المتنقّلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (56) موقعًا حول مناطق المملكة خلال أسبوع، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

ويأتي ذلك أيضًا ضمن مبادرة (هويتي انتمائي)، التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة (15) موقعًا بمنطقة الجوف، و(14) موقعًا بمنطقة القصيم، و(10) مواقع بمنطقة مكة المكرمة، و(7) مواقع بمنطقة المدينة المنورة، و(3) مواقع بمنطقتي عسير ونجران، وموقعين اثنين في منطقتي الرياض وتبوك.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

يُذكر أن الخدمات المتنقلة تعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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