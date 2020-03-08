بالصور.. حملة للقضاء على ظاهرة الغسيل العشوائي للسيارات بمكة

نفّذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة -ممثلة بقسم الأسواق- حملة ميدانية لمكافحة ظاهرة الغسيل العشوائي للسيارات في الطرقات العامة ضمن نطاق البلدية، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وبمساندة الجهات الأمنية.

وتركزت الحملة في الأماكن التي يتواجد فيها المُخالفون الذين امتهنوا غسيل السيارات بالشوارع العامة بالقرب من الأسواق والمراكز التجارية والمجمعات السكنية بالمنطقة. وأسفرت الحملة عن مصادرة 115 جالونًا لتعبة المياه، إضافةً إلى اتلاف الأدوات والمواد المستخدمة في الغسيل.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد، بأن ظاهرة الغسيل العشوائي للسيارات ظاهرة غير حضارية تسعى البلدية للقضاء عليها، لافتًا إلى ما تسببه من إتلاف لطبقات الأسفلت ومساهمتها في انتشار البعوض من خلال تجمعات المياه، داعيًا إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المشوهة للمظهر الحضاري والتقيد بالأنظمة والتعليمات في ظل توفر البدائل النظامية لغسيل السيارات عن طريق المغاسل اليدوية والأوتوماتيكية المُصرحة من قِبل الأمانة.

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