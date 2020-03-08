أمانة المدينة تطبق 3 إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة، إجراءات احترازية؛ بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا. وشملت الإجراءات الاحترازية، التأكيد على الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوّق، ووضع جل معقم لليدين. كما تضمنت الإجراءات التأكيد على العاملين بالمنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بارتداء كمامات وقفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتكثيف أعمال النظافة وغسل الأرصفة والساحات في المنطقة المركزية والمواقع التاريخية. اقرأ أيضًا: Advertisements «الصحة» تعلن عن إجراءات خاصة مع المواطنين العائدين من إيران ارتفاع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 7134 حالة ارتفاع عدد وفيات كورونا عالميًا إلى 3587 حالة

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