بالفيديو.. أمام خادم الحرمين.. السفيران المعينان لدى أوكرانيا وأوروغواي الشرقية يؤديان القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، سفيرا خادم الحرمين الشريفين المعينان لدى أوكرانيا، وجمهورية أوروغواي الشرقية.

أدى القسم كل من السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير المعين لدى جمهورية أوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم.

بعد ذلك تشرف السفيران، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعا إلى توجيهاته، وذلك بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

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