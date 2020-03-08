الأرصاد: بدء حالة مطرية نهاية الأسبوع

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، بدء حالة مطرية نهاية الأسبوع الجاري.

جاء ذلك في بيان للهيئة – عبر تويتر- أكّدت فيه أن لديها مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة خلال نهاية الأسبوع الجاري تصاحبها رياح نشطة مثيرة للغبار.

وأضاف البيان، أن الحالة المشار إليها تؤثر على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق المملكة، وسيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقًا.

وتوقَّع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبد الرحمن الحربش الصخري، حالة ماطرة تؤثر على مناطق عدة بالمملكة بدءًا من الخميس المقبل.

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وقال «الصخري»، عبر «تويتر»، إن الحالة المتوقعة ستبدأ يوم الخميس الموافق12 مارس الجاري، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق يوم ١٥ من الشهر ذاته، وتشمل مناطق عدة بالمملكة.

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