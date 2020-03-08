«حساب المواطن» يوضح موعد استحقاق الدعم لطلبات التسجيل بعد 10 فبراير

أفاد «حساب المواطن» بأنه في حال تقديم طلب للتسجيل في البرنامج بعد تاريخ 10 فبراير، سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد ضمن دورة الأهلية لشهر «إبريل». مشيرًا إلى أنه إذا انطبقت على المتقدم معايير الاستحقاق سيشمله الدعم».
جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، قال فيه: « قدمت يوم 1 رجب.. متى ينزل لي؟.. لم يتم دراسة الأهلية».
وقال حساب المواطن: «أهلًا بك، في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 «فبراير» سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية)، ضمن دورة الأهلية لشهر (إبريل)».
وأضاف: «وفي حال ما إذا انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية، نسعد بخدمتك».
وكان برنامج حساب المواطن أعلن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي. وتابع: ليصبح إجمال ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.
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