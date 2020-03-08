«الصخري»: حالة ماطرة تستمر 3 أيام بعدد من المناطق

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخري، حالة ماطرة تؤثر على عدة مناطق بالمملكة بدءًا من الخميس المقبل.

وقال «الصخري»، عبر «تويتر»: إنَّ الحالة المتوقَّعة ستبدأ يوم الخميس الموافق 12 مارس الجاري، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق يوم ١٥ من الشهر ذاته، وتشمل عدة مناطق بالمملكة، وذلك بحسب آخر التحديثات المتعلقة بالحالة الجوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، رياحًا سطحية نشطة على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعة المقبلة.

وأفادت الهيئة- في بيان عبر موقعها الإلكتروني- أنَّه من المتوقع أن تشهد منطقة مكة المكرمة وتبوك والرياض، استمرار هبوب الرياح النشطة، المؤدية إلى تدنٍّ بمستوى الرؤية الأفقية، وذلك حتى مساء اليوم الأحد.

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