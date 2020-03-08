السفيران المعينان لدى أوكرانيا والأوروغواي الشرقية يؤديان القسم أمام خادم الحرمين

فقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير المعين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).
بعد ذلك تشرف السفيران، بالسلام على خادم الحرمين، واستمعوا إلى توجيهاته ـ أيده الله ـ.
حضر أداء القسم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم السالم.
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