

نجامينا 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أعرب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، عن تأييده للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا «COVID-19»، وما تبديه من اهتمام بصحة المعتمرين.

وعبّر بيان صدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، عن تأييد المجلس لهذه الإجراءات التي تأتي للاحتراز والوقاية وحفظًا للمعتمرين من هذا الوباء، مؤكدًا تضامنه مع حكومة المملكة وشعبها، وأن هذا يعد من أبرز مساعيها لضمان أمن وكرامة حجاج بيت الله الحرام، وزوار الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

// انتهى //

14:06ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد يؤكد دعمه للإجراءات التي اتخذها حكومة المملكة لمنع انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.