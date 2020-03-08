السعودية اليوم / مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 150 طنًا من التمور هدية المملكة للأردن



عمّان 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

سلم مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن أمس، 150 طنًا من التمور هدية حكومة المملكة للأردن الشقيق تمهيدا لتوزيعها على المحافظات والمناطق الأردنية المختلفة.

حضر تسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، ومعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب المركز في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم.

وأوضح السفير نايف السديري أن هذه الهدية من التمور ستشمل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق الأردن كافة، مؤكداً أن هذه الهدية الكريمة من المملكة العربية

وأثنى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي على الدور الإنساني الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، لافتا النظر إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين إيجابية للغاية وتعكس العلاقات الأخوية التي تربط مابين البلدين والشعبين الشقيقين، مضيفًا أننا نقف اليوم أمام واحدة من هذه المبادرات الخيرة والتي سوف توزع على الأسر الأردنية المحتاجة.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.

//انتهى//

13:52ت م

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عمّان 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واسسلم مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن أمس، 150 طنًا من التمور هدية حكومة المملكة للأردن الشقيق تمهيدا لتوزيعها على المحافظات والمناطق الأردنية المختلفة.حضر تسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، ومعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب المركز في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم.وأوضح السفير نايف السديري أن هذه الهدية من التمور ستشمل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق الأردن كافة، مؤكداً أن هذه الهدية الكريمة من المملكة العربية السعودية تهدف إلى نشر الخير والتعاون.وأثنى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي على الدور الإنساني الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، لافتا النظر إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين إيجابية للغاية وتعكس العلاقات الأخوية التي تربط مابين البلدين والشعبين الشقيقين، مضيفًا أننا نقف اليوم أمام واحدة من هذه المبادرات الخيرة والتي سوف توزع على الأسر الأردنية المحتاجة.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.//انتهى//13:52ت م0082

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