السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة عنيزة تشارك في معرض القصيم للكتاب



عنيزة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم بمعرض القصيم للكتاب المقام حاليًا في مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة.

وشملت المشاركة الحضور الميداني وإقامة معرض توعوي ووقائي ضم لوحات توعوية عن الأمن الفكري وشاشات عرض ومواد إعلامية، إضافة إلى تقديم هدايا وإصدارات الرئاسة للزوار، وفعَّلت كذلك المصلى المتنقل.

وتأتي المشاركات في إطار الجهود الميدانية والتوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم .

// انتهى //

13:52ت م

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