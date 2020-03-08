السعودية اليوم / الأحوال المدنية بمنطقة الباحة تقيم معرضاً تعريفياً في الغنيم مول



الباحة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

تقيم الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة معرضًا تعريفيًا بخدمات الاحوال المدنية في سوق الغنيم مول بمدينة الباحة .

ويتضمن المعرض الذي يستقبل الزوار من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً ويستمر لمدة اسبوع, نبذة تعريفية عن الأحوال المدنية والخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

ويحوي المعرض على عروض مرئية تعريفية بخدمة حجز المواعيد الإلكترونية والتفويض الإلكتروني, إضافة إلى شرح لطريقة التسجل في منصة "أبشر" الإلكترونية وتفعيل التسجيل في المنصة.

ويقدم المعرض للزوار إصدار بطاقة تعريفية للأطفال تحتوي على صورة الطفل واسمه بهدف تعزيز الهوية الوطنية والإنتماء لدى الأطفال, وتعليم النشء المحافظة على الوثائق الرسمية مستقبلاً.

كما يتضمن المعرض رسائل توعوية وتثقيفية للزوار, إضافة استقبال استفسارات الزوار والاجابة عليها.

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13:29ت م

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