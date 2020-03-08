السعودية اليوم / أمانة الطائف تطبق إجراءات احترازية لتعزيز الصحة في مرافق تجارية وسياحة



الطائف 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

وجه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل جميع الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد، وتعميم ومتابعة تطبيقها على جميع الانشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك كالمطاعم ،والمطابخ ،ومحلات الحلاقة ،والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والسياحية.

وتُلْزم هذه الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات وما في حكمها بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة الشخصية بالإضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز.

ونفذت البلديات الفرعية ومكاتب الخِدْمات البلدية حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية وتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين ،التي تصل إلى الإغلاق ، حيث ستشمل الجولات أكثر من 20 ألف مرفق بأرجاء المدينة والضواحي والطرق العامة والسريعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المبذولة للحد من انتشار الفيروسات والعدوى.

وبينت أمانة الطائف أنها اتخذت إجراءات وقائية سريعة ومكثفة بالمسالخ البلدية والحدائق والمنتزهات والمرافق العامة ودورات المياه بالشوارع الرئيسية وشرعت في أعمال التعقيم والوقاية ووضع أجهزة للتعقيم وتخصيص فرق ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظًا على الصحة العامة.

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13:24ت م

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