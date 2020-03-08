السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الشماسية تختتم مشاركتها الوقائية والتوعوية في برنامج (عزيمة وطن )



الشماسية 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

اختتمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم أمس، مشاركتها الوقائية والتوعوية في البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات، تحت شعار (عزيمة وطن) والذي أقيم في المحافظة لمدة اسبوع.

وتمثلت المشاركة في جناح وقائي وتوعوي تضمن عرض مواد توعوية للتحذير من المخدرات وأثرها السيء مع التأكيد على أهمية التصدي لهذه الآفة الخطيرة وتوعية المجتمع حيال تلك المخاطر عبر الشاشات الإلكترونية والمطبوعات واللوحات في المعرض المخصص للهيئة، كما تم نشر عدد من اللوحات التوعوية بالطرق العامة بالمحافظة.

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13:17ت م

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