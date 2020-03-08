السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل مدير وأعضاء جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة



الباحة 13 رجب 1441هـ الموافق 08 مارس 2020م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم ، مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة علي بن خميس البيضاني يرافقه أعضاء الجمعية.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالبيضاني ومرافقيه, متمنيا لهم التوفيق.

واطلع سموه خلال اللقاء على ملتقى الباحة للخط العربي الذي يحتوي على دورات تدريبية وورش عمل ومعرض مصاحب ومسابقة للخط العربي على مستوى التعليم العام وجامعة الباحة بنين وبنات ، حيث سيستضيف الملتقى عدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال من خارج المملكة.

وثمن سمو أمير المنطقة ماتقوم به جمعية الثقافة والفنون من برامج وأنشطة ورعايتها للمبدعين والمعدات من أبناء المنطقة وتبني المواهب وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية كافة .

من جهته أعرب مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المتواصل وحرصه على تقديم ملتقى الباحة للخط العربي بصورة نموذجية ومشرفة ، واعداً بتحقيق تطلعات سموه وبذل كافة الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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13:08ت م

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