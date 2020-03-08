السعودية اليوم / ارتفاع عدد القتلى في انهيار فندق شرق الصين



بكين 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة القتلى في انهيار فندق كان يُستخدم منشأةً لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في شرق الصين إلى عشرة قتلى.

وقالت وزارة الشؤون الطارئة الصينية اليوم : " إنّه من أصل 71 شخصًا حوصروا السبت لحظة وقوع الكارثة في الفندق، وتمكنوا من انتشال 48 من تحت الأنقاض، بينهم عشرة فارقوا الحياة، بينما لا يزال البحث جاريًا عن 23 آخرين".

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص.

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13:01ت م

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