السعودية اليوم / "مؤتمر الشرق الأوسط للسكري والسمنة" يختتم أعماله بجدة



جدة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

اختتمت أمس بمحافظة جدة، أعمال "مؤتمر الشرق الأوسط للسكري والسمنة 20"، بمناقشة أوراق الأبحاث المقدمة إليه والجلسات العلمية، موصياً بإطلاق جائزة البحث العلمي المميز في مجال السكري والسمنة داخل المملكة برعاية الجمعية العلمية

وتناولت جلسات المؤتمر أفضل الطرق للوقاية من أمراض السكري والسمنة وفي مقدمتها ممارسة

وأكدت أهمية توعية المجتمع تجاه المشروبات والأغذية غير الصحية وآثارها، وضرورة توفير المزيد من مثقفي السكر ذوي التدريب العالي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية باعتبارهم العمود الفقري للفريق الطبي المعالج واستخدام مجالات التقنية الحديثة في تأهيل كادر طبي متخصص يخدم احتياجات مرضى السكري، داعية بتوحيد الجهود المبذولة في وضع معايير ومقاييس وارشادات وطنية موحدة تخدم مرضى السكري والسمنة, وضرورة انشاء السجل الوطني للسكري مع رفع كفاءة الانفاق على مرض السكري والسمنة ويكون ذلك بمراعاة كفاءة الرعاية الطبية بجانب قيمتها ، وتوفير الخيارات والوسائل العلاجية الحديثة للكادر الصحي والتي توفر السيطرة على المرض بالاضافة لجوانبها المفيدة الاخرى.

وأوصى المؤتمر بضرورة دعم وتشجيع الأبحاث العلمية والطبية المحلية في مجال الاحصائيات والتدخلات العلاجية لمرضي السكري والسمنة باللملكة وتشجيع القطاع الخاص غير الصحي لدعم المؤسسات والجمعيات العلمية المتخصصة في مجال علاج السكري والسمنة نتيجة للزيادة المطردة في نسب الاصابة بامراض السكري والسمنة كجزء مهم من المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص.

// انتهى //

12:57ت م

0062



جدة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واساختتمت أمس بمحافظة جدة، أعمال "مؤتمر الشرق الأوسط للسكري والسمنة 20"، بمناقشة أوراق الأبحاث المقدمة إليه والجلسات العلمية، موصياً بإطلاق جائزة البحث العلمي المميز في مجال السكري والسمنة داخل المملكة برعاية الجمعية العلمية السعودية للسكري، والتي سيتم لاحقاً الإعلان عن جميع تفاصيل هذه الجائزة، والاتفاق على عقد المؤتمر العلمي القادم للجمعية، ومؤتمر الشرق الأوسط للسكري والسمنة في جدة بين الأول والرابع من مارس 2021م.وتناولت جلسات المؤتمر أفضل الطرق للوقاية من أمراض السكري والسمنة وفي مقدمتها ممارسة الرياضة والتمارين البدنية واتباع نمط العادات الغذائية السليمة، إلى جانب إقامة الدورات العلمية والتدريبية للكوادر الصحية التي تشرف على رعاية مرضى السكري والسمنة ، وإنشاء تخصصات طبية دقيقة تتوافق مع الحاجة المتجددة لعلاج مضاعفات السكري والسمنة.وأكدت أهمية توعية المجتمع تجاه المشروبات والأغذية غير الصحية وآثارها، وضرورة توفير المزيد من مثقفي السكر ذوي التدريب العالي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية باعتبارهم العمود الفقري للفريق الطبي المعالج واستخدام مجالات التقنية الحديثة في تأهيل كادر طبي متخصص يخدم احتياجات مرضى السكري، داعية بتوحيد الجهود المبذولة في وضع معايير ومقاييس وارشادات وطنية موحدة تخدم مرضى السكري والسمنة, وضرورة انشاء السجل الوطني للسكري مع رفع كفاءة الانفاق على مرض السكري والسمنة ويكون ذلك بمراعاة كفاءة الرعاية الطبية بجانب قيمتها ، وتوفير الخيارات والوسائل العلاجية الحديثة للكادر الصحي والتي توفر السيطرة على المرض بالاضافة لجوانبها المفيدة الاخرى.وأوصى المؤتمر بضرورة دعم وتشجيع الأبحاث العلمية والطبية المحلية في مجال الاحصائيات والتدخلات العلاجية لمرضي السكري والسمنة باللملكة وتشجيع القطاع الخاص غير الصحي لدعم المؤسسات والجمعيات العلمية المتخصصة في مجال علاج السكري والسمنة نتيجة للزيادة المطردة في نسب الاصابة بامراض السكري والسمنة كجزء مهم من المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص.// انتهى //12:57ت م0062

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