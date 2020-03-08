السعودية اليوم / بلغاريا تسجل أول أربع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا



صوفيا 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

سجلت بلغاريا اليوم أول أربع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.

وأوضح رئيس المركز الوطني للأمراض المعدية والطفيلية تودور كانتاردتشييف ، إن التحاليل أكدت إصابة رجلين من مدينة بليفين الشمالية وامرأتين من مدينة جابروفو بوسط بلغاريا بفيروس كورونا بعد إجراء فحوص على نطاق واسع.

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12:26ت م

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