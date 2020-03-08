شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في السعودية ليرتفع العدد إلى 12 والان مع التفاصيل

الأحد 8 مارس 2020 أعلنت الصحة السعودية، اليوم الأحد، 08/آذار/2020، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحة أن 3 من الحالات المصابة بكورونا لمواطنات خالطن الحالات السابقة. Advertisements وأضافت الصحة السعودية أن الحالة الرابعة لمواطن قدم عبر الإمارات ولم يفصح عن زيارته لإيران. ولفتت الوزارة إلى أن جمالي الحالات المصابة بكورونا في السعودية وصل إلى 11 حالة

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