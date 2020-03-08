بالفيديو.. ظهور الملك سلمان بعد سيل من الشائعات عن وضعه الصحي

الأحد 8 مارس 2020

ظهر ملك المملكة العربية السعودية، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد سيل من الشائعات عن وضعه الصحي.



وأعرب سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي عن شعورهم بالطمأنينة لمشاهدتهم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، خلال استقباله أداء سفيرين جديدين القسم تمهيدا لتسلمهما منصبيهما في سفارتي المملكة لدى أوكرانيا وجمهورية الأوروغواي الشرقية.

وأدى القسم أمام الملك سلمان كل من السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير المعين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم.

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حضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص للملك سلمان تميم بن عبدالعزيز السالم.

وتوالت تعليقات السعوديين على ظهور الملك سلمان التي جاءت بعد سيل واسع من الشائعات عن الوضع الصحي للملك، غذته حسابات معادية للمملكة خلال اليومين الماضيين.

وكتب حساب باسم سلطان على تويتر: ”أفرحتنا الله يسعدك بها الشوفه“. وغرد آخر باسم عبداللطيف العوفي: ”الله يطمنكم ويخذل أعداء بلادنا“.