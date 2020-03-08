السعودية | المملكة ترفع إنتاج النفط لأكثر من 10 ملايين برميل في أبريل بعد انهيار اتفاق “أوبك +”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:17 مساءً, 8 مارس 2020 م المناطق- رويترز أعلنت مصادر في الطاقة اليوم الأحد أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا في أبريل المقبل، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين أوبك وروسيا.

وقالت المصادر وفقاً لوكالة “رويترز” إن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان زار شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو أمس السبت وطلب من الشركة تعزيز إنتاجها من الخام بعد انتهاء اتفاق خفض أوبك بلس في نهاية مارس الجاري.

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