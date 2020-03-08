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جامعة أم القرى تكشف حقيقة الانتقال لنظام التعليم عن بعد
أكدت أن خطة الطوارئ لمواجهة كورونا تخضع للتقييم
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نفت جامعة أم القرى، ما تردد حول تقليص مدد المحاضرات أو الانتقال لنظام التعليم عن بُعد، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
وطالبت الجامعة، في بيان لها اليوم الأحد، بتوخي الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، منبهة إلى أن الخطة الشاملة للطوارئ لمواجهة كورونا تخضع للتقييم بناء على المعطيات الواقعية والرسمية.
ونفت الجامعة صدور أي قرارات حتى تاريخه بشأن تقليص مدد المحاضرات أو الانتقال إلى نظام التعليم عن بعد، مؤملة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات الالتزام بحضور محاضراتهم حسب جداولهم.
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