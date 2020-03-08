 شاب ينهي حياته من فوق هرم خفرع

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

تسلق شاب مصري، اليوم الأحد، قمة الهرم الأوسط خفرع بمنطقة أهرامات الجيزة؛ ليلقي بنفسه من أعلاه موديًا بحياته.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن الشاب كان متواجدًا في حفلة أُقيمت بالمنطقة الأثرية، وتسلل منها وصعد الهرم الأوسط خفرع، وبعد أن لاحظته قوات تأمين المنطقة الأثرية طالبوه بالنزول لكي لا يعرض نفسه للأذى، ولكنه رفض.

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وتمكن الشاب من صعود المنطقة الملساء البيضاء قبل قمة الهرم بقليل؛ حيث يبلغ طول خفرع قرابة 130 متراً وتوقف الشاب عند ارتفاع 100 متر، ولمدة 12 ساعة كاملة، حاولت شرطة السياحة والآثار إقناع الشاب بالنزول من أعلى الهرم، ولكنه رفض أيضًا.

وفي الساعة السابعة صباحًا فاجأ الشاب المصري جميع الموجودين بإلقاء نفسه من فوق 100 متر ليلقى مصرعه في الحال.

ولا زالت التحريات مستمرة لتحديد هويته والوصول لأسرته، وتم نقل جثة الشاب لمشرحة زينهم، وتكليف الطب الشرعي لتشريحها، كما طلبت النيابة تحريات مباحث السياحة والآثار حول الواقعة وكيفية حدوثها.

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