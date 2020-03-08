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بلغاريا تسجل أول 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت بلغاريا، اليوم الأحد، أول 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.
وأوضح رئيس المركز الوطني للأمراض المعدية والطفيلية تودور كانتاردتشييف، أن التحاليل أكدت إصابة رجلين من مدينة بليفين الشمالية وامرأتين من مدينة جابروفو بوسط بلغاريا بفيروس كورونا بعد إجراء فحوص على نطاق واسع.
يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها انتقل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.
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