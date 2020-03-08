إيران تعلن تعليق رحلاتها إلى أوروبا حتى إشعار آخر

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية تعليق الرحلات الجوية إلى أوروبا حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكدت إيران في وقت سابق، وجود ما يقارب 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا و145 حالة وفاة على أراضيها، فيما تجاوز عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم الـ100 ألف إصابة.

وتفيد التقارير بأن نائباً إيرانياً ثانياً كان من بين الوفيات في الوقت الذي يخشى فيه مسؤولو الصحة من أنّ عدد الحالات قد يكون بالحقيقة أعلى من المعلن بكثير.

Advertisements

كما سجّلت إيطاليا، الدولة الأكثر تضرّراً في أوروبا، ارتفاعاً حاداً في عدد الحالات.

وأعلن السياسي الإيطالي البارز نيكولا زينجاريتي يوم السبت إنّ إصابته بالفيروس تأكّدت.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي اليساري الوسطي في منشور على موقع فيسبوك: “أنا بخير لكن عليّ أن أبقى في المنزل للأيام القليلة القادمة”.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها انتقل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر