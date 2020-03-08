، تفاصيل "مسرّبة" لهاتف "آيفون 12 برو" الجديد.. كاميرا جبارة ،

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كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة "مسربة" لهاتف "آبل" المرتقب "آيفون 12 برو"، والذي يوصف بأنه سيُحدث "ثورة" في عالم الهواتف الذكية بالعالم.
ونشر موقع "آي مور" تفاصيل التسريبات الأخيرة لهاتف "آيفون 12 برو"، المتوقع إطلاقه رسميًّا في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأوضحت التقارير أن آبل تجهز في "آيفون 12 برو" كاميرا جديدة ذات قدرات فائقة وقدرة تصوير 64 ميجابيكسل.
ورغم أن دقة كاميرا "آيفون 12 برو" لا تزال أقلَّ من دقة كاميرا هاتف "غلاكسي إس 20 ألترا" التي تبلغ 108 ميجابيكسل، لكن التسريبات تشير إلى أنه ستحمل مستشعرات تكون ذات تقنيات أكبر تحول الكاميرا إلى ما يشبه "المنظار القوي".
كما ستزود "آبل" أيضًا كاميراتها بتقنيات "الوضع الليلي" المعدّلة، التي تساعد الكاميرا على التقاط صور أفضل في الظلام.
كما ستدعم "آبل" في هاتف "آيفون 12 برو" في شبكات الجيل الخامس للاتصالات فائقة السرعة.
ومن المتوقع أن يتم دعم هاتف "آيفون 12 برو" ببطارية ضخمة ذات قدرات أكبر تصل إلى 4400 ميللي أمبير في الساعة.آبل آيفون 12 برو
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 12:49 PM
يُوصَف بأنه سيُحدث "ثورة" في عالم الهواتف الذكية بالعالمتفاصيل "مسرّبة" لهاتف "آيفون 12 برو" الجديد.. كاميرا جبارة
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة "مسربة" لهاتف "آبل" المرتقب "آيفون 12 برو"، والذي يوصف بأنه سيُحدث "ثورة" في عالم الهواتف الذكية بالعالم.
ونشر موقع "آي مور" تفاصيل التسريبات الأخيرة لهاتف "آيفون 12 برو"، المتوقع إطلاقه رسميًّا في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأوضحت التقارير أن آبل تجهز في "آيفون 12 برو" كاميرا جديدة ذات قدرات فائقة وقدرة تصوير 64 ميجابيكسل.
ورغم أن دقة كاميرا "آيفون 12 برو" لا تزال أقلَّ من دقة كاميرا هاتف "غلاكسي إس 20 ألترا" التي تبلغ 108 ميجابيكسل، لكن التسريبات تشير إلى أنه ستحمل مستشعرات تكون ذات تقنيات أكبر تحول الكاميرا إلى ما يشبه "المنظار القوي".
كما ستزود "آبل" أيضًا كاميراتها بتقنيات "الوضع الليلي" المعدّلة، التي تساعد الكاميرا على التقاط صور أفضل في الظلام.
كما ستدعم "آبل" في هاتف "آيفون 12 برو" في شبكات الجيل الخامس للاتصالات فائقة السرعة.
ومن المتوقع أن يتم دعم هاتف "آيفون 12 برو" ببطارية ضخمة ذات قدرات أكبر تصل إلى 4400 ميللي أمبير في الساعة.
، تفاصيل "مسرّبة" لهاتف "آيفون 12 برو" الجديد.. كاميرا جبارة ،
المصدر : الخليج 365
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