، العراق .. حالة وفاة جديدة لمصاب بـ "كورونا" ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت دائرة صحة بابل في العراق، اليوم الأحد، وفاة رجل مصاب بفيروس "كورونا" داخل الحجر الصحي.
وقال مدير إعلام دائرة الصحة لؤي الرسام؛ إن "الحالة المصابة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 73 عاماً، وكان يرقد بمستشفى المرجان"، حسب وكالة "روداو" الكردية العرقية.
وأضاف الرسام؛ أن "الحالة كانت صحتها متذبذبة كونه مسناً ومصاباً بعدة أمراض مزمنة".
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت مساء أمس السبت، وفق "سبوتنيك عربي"، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 54، تُوفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعاً من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من: الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.دائرة صحة بابل العراق فيروس كورونا الجديد
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 12:35 PM
سجلت 54 عدوى بالفيروس بينها 4 وفيات سابقةالعراق .. حالة وفاة جديدة لمصاب بـ "كورونا"
أعلنت دائرة صحة بابل في العراق، اليوم الأحد، وفاة رجل مصاب بفيروس "كورونا" داخل الحجر الصحي.
وقال مدير إعلام دائرة الصحة لؤي الرسام؛ إن "الحالة المصابة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 73 عاماً، وكان يرقد بمستشفى المرجان"، حسب وكالة "روداو" الكردية العرقية.
وأضاف الرسام؛ أن "الحالة كانت صحتها متذبذبة كونه مسناً ومصاباً بعدة أمراض مزمنة".
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت مساء أمس السبت، وفق "سبوتنيك عربي"، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 54، تُوفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعاً من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من: الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.
، العراق .. حالة وفاة جديدة لمصاب بـ "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر العراق .. حالة وفاة جديدة لمصاب بـ "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.