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تشرّف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، سفيرا خادم الحرمين الشريفين المعيّنان لدى أوكرانيا، وجمهورية الأوروغواي الشرقية.
فقد أدّى القسمَ كلٌّ من: السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير المعيّن لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسرٍّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).
بعد ذلك تشرّف السفيران بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعا إلى توجيهاته -أيده الله-.
حضر أداء القسم: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 12:28 PM
تشرّفا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين واستمعوا إلى توجيهاته أيده اللهبالصور.. أمام الملك.. السفيران المعيّنان بأوكرانيا والأوروغواي يؤدّيان القسم
تشرّف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، سفيرا خادم الحرمين الشريفين المعيّنان لدى أوكرانيا، وجمهورية الأوروغواي الشرقية.
فقد أدّى القسمَ كلٌّ من: السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير المعيّن لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسرٍّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).
بعد ذلك تشرّف السفيران بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعا إلى توجيهاته -أيده الله-.
حضر أداء القسم: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
، بالصور.. أمام الملك.. السفيران المعيّنان بأوكرانيا والأوروغواي يؤدّيان القسم ،
المصدر : الخليج 365
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