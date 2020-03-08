شكرا لقرائتكم خبر عن أفعى الكوبرا تقتل “طباخ صيني“ بعد أن قطع رأسها لطهيها وتقديم لحمها كوجبة شهية!.. شاهد النهاية الصادمة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي طباخ صيني بعدما تعرض للدغة أفعى كوبرا بعد 20 دقيقة من قطع رأسها عندما كان يعدها للطهو بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميرور.

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أفعى الكوبرا تقتل “طباخ صيني“ بعد أن قطع رأسها لطهيها وتقديم لحمها كوجبة شهية!.. شاهد النهاية الصادمة (فيديو)



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ونقل موقع 24 عن الصحيفة البريطانية ان الطباخ بينغ فان كان يعد طبقاً خاصاً مصنوعاً من لحم الكوبرا، يعد واحداً من الأطباق الشهية في دول شرق آسيا، التي تقدم فيها لحوم الأفاعي في العديد من المطاعم.

واستمر رأس الأفعى يتحرك لعدة دقائق على الطاولة بعد ان قطعة الطباخ في الوقت الذي كان يحضر لإعداد الطبق لزبائن المطعم، وعندما حاول رمي الرأس في سلة المهملات، تعرض للدغة قاتلة، وفارق الحياة بعد دقائق قليلة، بعد أن أفرغ رأس الأفعى جرعة كبيرة من السم داخل جسمه.

وذكر أحد زبائن المطعم أن العاملين في المطعم كانوا يستغيثون طالبين إنقاذ الطباخ، ولدى وصول المساعدة الطبية، كان السم قد أخذ مفعوله وتوفي الطباخ قبل نقله إلى المستشفى.

وأوضح الخبير في الأفاعي يانغ هونغ شانغ، والذي أمضى 40 عاماً يدرس أفاعي الكوبرا، بأن معظم الزواحف يمكن أن تبقى على قيد الحياة لمدة تصل إلى ساعة كاملة بعد أن تفقد جزءاً من جسدها.