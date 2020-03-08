السعودية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19) داخل المملكة.

وقالت وزارة الصحة، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن نتائج الفحوصات المخبرية، أكدت إصابة 3 مواطنات ومواطن بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن 3 حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران، أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وأشارت الصحة السعودية، إلى أن جميع الحالات معزولة حالياً وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937 "للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.